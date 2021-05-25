Son dakika haberi: Polonya Başbakan Yardımcısı Glinski, Adam Mickiewicz Müzesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberleri: Polonya Başbakan Yardımcısı Piotr Glinski, Beyoğlu'ndaki Adam Mickiewicz Müzesi'ni gezdi.

Polonya Başbakan Yardımcısı Piotr Glinski, Beyoğlu'ndaki Adam Mickiewicz Müzesi'ni gezdi.

Glinski'ye, Tatlı Badem Sokak ile Serdar Ömerpaşa Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan müzeyi ziyaretinde, İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.

Piotr Glinski, şair Adam Mickiewicz'in Kasım 1855'te öldüğü binada, şaire adanmış sergiyi gördüğünü dile getirerek, şairin yaratıcılığının, yaşadığı zor zamanlar tarafından belirlendiğini söyledi.

Mickiewicz'in eserlerinin "vatanseverlik" ve "vatanın özgürlüğü için savaşma gereksinimiyle dolu" olduğunu belirten Glinski, şöyle devam etti:

"İşgal altındaki yurduna duyduğu sevgi, biyografisinde, Vilnus İmparatorluk Üniversitesindeki çalışmalarında, Fransa ve İtalya'ya göçü sırasında üstlendiği faaliyetlerde görülmektedir. Unutulmamalıdır ki Adam Mickiewicz'in Eylül 1855'te bugünkü İstanbul'a yaptığı ziyaretin gayri resmi amacı Çarlık Rusya'sıyla savaşmak için Polonya birlikleri oluşturma girişimiydi. Bugün içinde bulunduğumuz bina, şairin hayatının birkaç ayını geçirdiği yerde bulunuyor. Mickiewicz'in ölümünün 100. yıl dönümünde ilk sergi burada açıldı. Polonyalının anısı, İstanbul sakinleri ve bu şehri ziyaret eden çok sayıda turisti nezdinde popüler hale gelmesine ve korunmasına katkı sağlayacaktır. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederim."

Müzeyi gezen Piotr Glinski, anı defterini de imzaladı.

Polonya'nın önde gelen şairlerinden Adam Mickiewicz'in hayatı ve eserleriyle ilgili bilgi ve belgeler, şairin İstanbul'da geçirdiği yıllara ait fotoğraflar ile Polonya özgürlük mücadelesine ait eser, belge ve fotoğrafların bulunduğu müzenin bodrum katında ise mezarı Krakow'da bulunan Mickiewicz'e ait sembolik bir mezar da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan