Son dakika haberi... Polisler, aç kalan hayvanları elleriyle besledi

Edinilen son dakika haberine göre SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda drone ile denetim yaparak aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda drone ile denetim yaparak aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle il genelinde oluşturduğu uygulama noktalarında cadde ve sokaklarda drone ile denetimler yaptı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşlar tarafından beslenemediği için aç kalan sokak hayvanları Samsun polisi tarafından unutulmadı. Ekipler, park ve bahçelerde bulunan kedi ve köpeklere su ve mama güvercinlere ise yem vererek onları besledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ URHAL, TALİMAT VERDİ

Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların beslemek için ulaşamadığı sokak hayvanlarının aç kalmaması için talimat verdi. Hayvanları beslemek için harekete geçen emniyet personeli kent genelinde bulunan park ve bahçeleri tek tek gezerek kedi ve köpeklere mama ve su, güvercinlere ise yem vererek onları elleriyle besledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN