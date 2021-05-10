Polise bombayla gözdağı vermeye çalıştı, bomba elinde patladı
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Polise bombayla gözdağı vermeye çalıştı, bomba elinde patladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da çevreye rahatsızlık veren alkollü bir kişi, komşuları tarafından polise ihbar edildi.

Rusya'da çevreye rahatsızlık veren alkollü bir kişi, komşuları tarafından polise ihbar edildi. Alkollü kişi, olay yerine gelen polise bombayla gözdağı vermeye çalışırken bomba elinde patladı.

Olay, Rusya'nın Spassk-Dalni kentinde meydana geldi. Alkollü bir kişi çevreye rahatsızlığı verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis, alkollü adamla konuşmaya çalıştığı sırada elinde el bombası olduğunu gördü. Elinde tuttuğu bomba ile polise bir şeyler söyleyen adam, bombanın patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bombanın patladığı anlar ise kameralar yansıdı.

Polise bombayla gözdağı vermeye çalıştı, bomba elinde patladı
Polise bombayla gözdağı vermeye çalıştı, bomba elinde patladı
Polise bombayla gözdağı vermeye çalıştı, bomba elinde patladı
Polise bombayla gözdağı vermeye çalıştı, bomba elinde patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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