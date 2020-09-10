Son dakika haberi... Polis mısır tarlasında şüpheli aradı
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Son dakika haberi... Polis mısır tarlasında şüpheli aradı

Son dakika haberine göre Adana'da polis, "dur" ikazına rağmen kaçan şüpheliyi mısır tarlasında aradı.

10.09.2020 05:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 05:08

Adana'da polis, "dur" ikazına rağmen kaçan şüpheliyi mısır tarlasında aradı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişiyi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen elindeki pompalı tüfeği atarak ara sokaklara kaçan şüpheli, izini kaybettirdi.

Zanlının eşkal bilgilerinin ve kaçtığı güzergahın telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Mahallede çalışmalarını sürden ekipler, evlerin çevresindeki boş arazileri ve metruk binaları tek tek kontrol etti.

Bu sırada ekipleri fark eden şüpheli, Sezai Karakoç Bulvarı'nı koşarak geçip merkez Sarıçam ilçesi İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı çevresindeki mısır tarlasına kaçtı.

Mısır tarlasına giren polis ekipleri, el fenerleriyle bir süre şüpheliyi aradı ancak bulamadı.

Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

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Son dakika haberi... Polis mısır tarlasında şüpheli aradı

Kaynak: AA

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