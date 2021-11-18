Son dakika haberi... Polis minibüsü bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Polis minibüsü bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Polis minibüsü bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Son dakika haber... Zonguldak-Ereğli karayolunda polis minibüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak-Ereğli karayolunda polis minibüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zonguldak yolu üzeri Bayat sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak'tan Ereğli'ye seyir halinde olan Ü.A. idaresindeki Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Olayı gören diğer sürücüler kazanın yaşandığı yere gelerek yaralanan sürücü için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücü Ü.A.'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi... Polis minibüsü bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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