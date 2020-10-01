Oğlunu darbettiği gerekçesiyle kahvehaneciyle konuşmaya giden polis memuru bıçaklandı
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Oğlunu darbettiği gerekçesiyle kahvehaneciyle konuşmaya giden polis memuru bıçaklandı

01.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:37

Adana'da, polis memuru, oğlunu darbettikleri için konuşmaya gittiği kahvehane işletmecisi ve oğlu tarafından saldırıya uğrayıp sırtından bıçaklandı.

Adana'da kahvehane işletmecisi S.E, polis memuru M.Ş'nin oğlunu darbetti. Polis memuru M.Ş, ise durumu konuşmak için S.E'nin çalıştırdığı kahvehaneye gitti. Çıkan tartışma üzerine S.E. ve oğlu K.H, M.Ş'ye saldırıp sırtından bıçakladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71157 Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Kahvehane işletmecisi S.E, iddiaya göre bugün polis memuru M.Ş'nin oğlunu darbetti. Bunun üzerine istirahatlı olan polis memuru M.Ş, durumu konuşmak için S.E'nin çalıştırdığı kahvehaneye gitti. Çıkan tartışma üzerine S.E. ve oğlu K.H, M.Ş'ye saldırıp sırtından bıçakladı. Yaralı M.Ş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞMA SÜRÜYOR

Öte yandan çalıştırdıkları kahvehanede gözaltına alınan S.E. ve oğlu K.H. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Oğlunu darbettiği gerekçesiyle kahvehaneciyle konuşmaya giden polis memuru bıçaklandı
Oğlunu darbettiği gerekçesiyle kahvehaneciyle konuşmaya giden polis memuru bıçaklandı
Oğlunu darbettiği gerekçesiyle kahvehaneciyle konuşmaya giden polis memuru bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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