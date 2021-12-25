Son dakika haberi... Polis kışın yiyecek bulamayan sokak ve yaban hayvanlarına destek oldu

Emniyet bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekipleri, yurdun çeşitli yerlerinde kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları besleyip doğaya yiyecek bıraktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri, 81 ilde 205 özel donanımlı araç ve 2 bin 210 personelle görev yapıyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, Türkiye'nin çeşitli illerinde soğuk kış günlerinde aç, susuz kalan sokak ve yaban hayvanlarını besledi.

Hayvanlar için beslenme bölgelerine mama ve yiyecek bırakan polislerden bazılarının sokakta üşüyen köpeklerin üzerini battaniye ile örttüğü anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

HAYDİ'den 30 bin 82 ihbar yapıldı

Öte yandan, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla oluşturulan ve 28 Temmuz 2020'de hizmete giren Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulamasını kullanan 177 bin 700 kişi, 30 bin 82 ihbarda bulundu.

İhbarlar sonucu "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ile "5326 sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında 1 Ağustos 2020 - 24 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 1964 kişiye, 6 milyon 217 bin lira cezai işlem uygulandı ve 2 bin 602 olaya müdahale edildi. 2 bin 577 kişiye de adli işlem yapıldı.