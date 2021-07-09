Son dakika haberi | Polis ekiplerinden kurban pazarında sahte para uyarısı
Bir son dakika haberine göre Malatya'da polis ekipleri, kurban pazarlarında sahte para uyarısında bulundu.
Malatya'da polis ekipleri, kurban pazarlarında sahte para uyarısında bulundu.
Kurban Bayramı öncesi Malatya'da kurban pazarlarında para alışverişi artmaya başladı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kurban pazarlarını gezerek esnaflara ve vatandaşlara sahte para vakalarına karşı uyarıda bulundu. Polis ekipleri, kurban pazarların sahte para vakalarına karşı broşür dağıttı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı