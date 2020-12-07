Son dakika haberi: Pınar, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti
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Son dakika haberi: Pınar, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti

07.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:04
Son dakika haberi: Pınar, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika haberi: GAZİANTEP'te, eşi askere gittikten sonra evinde kaldığı kayınpederi ile tartışan Pınar Y. (18) tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

GAZİANTEP'te, eşi askere gittikten sonra evinde kaldığı kayınpederi ile tartışan Pınar Y. (18) tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, dün gece Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. 10 ay önce evlenen ve eşi askere giden Pınar Y. kayınpederinin Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başladı. Genç kadın, iddiaya göre dün gece ismi öğrenilemeyen kayınpederiyle sebebi henüz bilinmeyen bir konu hakkında tartıştı. Ardından odasına giden genç kadın, evde bulunan tabancayla başına bir el ateş etti. Silah sesini duyan yakınları, odaya girdiğinde Pınar Y.'yi yerde kanlar içinde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Pınar Y.'yi, Şehit Kamil Devlet Hastanesine götürdü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Pınar Y., öğle saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Pınar Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç kadının intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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