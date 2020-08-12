Son dakika haberi! Piknikçilerin uğrak yeri olan Esenpınar Göleti'nin çevresinde yangın çıktı Son dakika 3. sayfa haberine göre Piknikçilerin uğrak yeri olan Esenpınar Göleti'nin çevresinde yangın çıktı -Yaklaşık 2 dönüm makilik alanın etkilendiği yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü Mersin'in Erdemli ilçesinde piknikçilerin de uğrak yeri olan Esenpınar Göleti kıyısındaki makilik alanda yangın çıktı.

Piknikçilerin uğrak yeri olan Esenpınar Göleti'nin çevresinde yangın çıktı -Yaklaşık 2 dönüm makilik alanın etkilendiği yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde piknikçilerin de uğrak yeri olan Esenpınar Göleti kıyısındaki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkili olduğu bölgede itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesinde piknikçilerin de uğrak yeri olan Esenpınar Göleti çevresindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak alevlere müdahalede bulundu. Rüzgarında etkili olduğu bölgede yangından yaklaşık 2 dönümlük makilik alan etkilendi. Yangın zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA