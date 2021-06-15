Son dakika haberi: PEYAMİ SAFA ÖLÜMÜNÜ 60'INCI YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: PEYAMİ SAFA ÖLÜMÜNÜ 60'INCI YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yazar Peyami Safa, ölümünün 60'ıncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Yazar Peyami Safa, ölümünün 60'ıncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Türkçe'yi en iyi kullanan yazarlardan biri olan yazar Peyami Safa ölümünün 60'ncı yıl dönümünde, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile ünlü yazarın sevenleri katıldı.

PEYAMİ SAFA'NIN MUZDARİP BİR HAYATI OLMUŞ

Dualar edilen anma töreninde konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Peyami Safa hem yaşantısı hem hayat mücadelesi hem de eserleri ve fikirleriyle yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biri. Peyami Safa'nın doğumundan itibaren muzdarip bir hayatı olmuş. Daha bir buçuk yaşında babasını kaybetmiş, sonra kendisi çok ağır hastalıklar geçirmiş. Peyami Safa, yoksulluğu yaşamış ve yoksulluktan dolayı rahat bir eğitim hayatı bile sürdürememiş Zaten Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa'nın çocukluğunda yaşamış olduğu hastalığın izlerini taşır dedi.

TÜRK EDEBİYATINDA ÇIĞIR AÇMIŞ EDEBİYATÇI GAZETECİ VE FİKİR ADAMIDIR

Dr. Coşkun Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti

Peyami Safa, Türk fikir hayatının hemen hemen bütün safhalarının içinde bulunmuştur. Çok önemli kalem erbablarıyla girdiği kalem atışmalarıyla ünlüdür. Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Ahmet Haşim bu kişilere örnektir. Peyami Safa yaşam mücadelesinde öksüzlük, yetimlik, hastalık ve yoksulluk dahil büyük mücadeleler vermiştir. Aynı zamanda üslubuyla Türk Edebiyatında çığır açmış edebiyatçı gazeteci ve fikir adamıdır.

Vefa gösteren vefa bulur diyen Dr. Coşkun Yılmaz, Peyami Safa gibi önemli insanlar bizim anmamıza çok ihtiyaç duymuyor olabilir. Bu anmalarla kendi vicdanımıza kendi dönemimize, geleceğimize ve geçmişimize karşı görevimizi yerine getiriyoruz dedi.

TÜRK DİLİNE ÇOK KATKILARI OLAN BİRİSİ

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da Peyami Safa ünlü bir edebiyatçımız. Türk diline çok katkıları olan birisi. Bugün burada ölüm gerçeğini anlatan birtakım ayetlerden sureler seçerek okumaya çalıştık diye konuştu.

PEYAMİ SAFA'YI ANMAK İÇİN BURAYA GELDİM

Törene katılan 13 yaşındaki Mustafa Yeşilgül, Peyami Safa'nın kitaplarını okudum. Bence çok güzel kitaplar yazan bir yazar. Ölüm yıldönümünde Peyami Safa'yı anmak için buraya geldim. Peyami Safa'nın en çok Cingöz Recai eserini seviyorum dedi.

Son dakika haberi: PEYAMİ SAFA ÖLÜMÜNÜ 60'INCI YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
Son dakika haberi: PEYAMİ SAFA ÖLÜMÜNÜ 60'INCI YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
Son dakika haberi: PEYAMİ SAFA ÖLÜMÜNÜ 60'INCI YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
Son dakika haberi: PEYAMİ SAFA ÖLÜMÜNÜ 60'INCI YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Angela Merkel Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: PEYAMİ SAFA ÖLÜMÜNÜ 60'INCI YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:18:38. #1.16#

title