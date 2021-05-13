Son dakika haberi | Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Pendik'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Pendik'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Güzelyalı Mahallesi Hanzade Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatının tümüne yayıldı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, bir süre sonra söndürüldü. Çatıda hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren vatandaşlara, sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangını izlemek isterken kalabalık oluşturan bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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