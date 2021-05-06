Son dakika haberi: Parkinson hastası Şanlı, beyin pili ameliyatıyla hareket kazanmak istiyor

Son dakika haberler... Bolu'da 6 yıldır parkinson hastalığıyla mücadele eden emekli Ahmet Şanlı, bir an önce beyin pili tedavisi olup eski sağlıklı günlerine kavuşmayı arzuluyor.

Bolu'da 6 yıldır parkinson hastalığıyla mücadele eden emekli Ahmet Şanlı, bir an önce beyin pili tedavisi olup eski sağlıklı günlerine kavuşmayı arzuluyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin önünde kimlik ve kart kaplama tezgahı açarak yaşamını sürdüren evli ve 3 çocuk babası Ahmet Şanlı (63), yaklaşık 6 yıl önce yürüme bozukluğu şikayetiyle gittiği hastanede parkinson hastalığına yakalandığını öğrendi.

Zamanla hastalığının ilerlemesiyle ellerini ve kollarını hareket ettirme, ayaklarını kontrol etme ve yemek yemede sıkıntı çekmeye başlayınca işini bırakmak zorunda kalan Şanlı'ya, 1,5 yıl önce yapılan kontrollerde yüzde 75 engelli raporu verildi.

Ahmet Şanlı, beyin pili tedavisi olup eski hareketli yaşamına dönmek istiyor.

"Önceden duramazdım, şimdi hiçbir şey yapamıyorum"

Ahmet Şanlı, AA muhabirine, parkinson hastalığına yakalandığını başta anlayamadığını, ayaklarını sürterek yürümeye başladığını söyledi.

Şanlı, "Gece uyuyamamalar, horlamalar, zıplamalar oldu. O şekilde ortaya çıktı. En son kol ve elime vurunca bu hale geldim. Ellerim tutmuyor, halsizlik var, ayakta duramıyorum, yemek yiyemiyorum. 5-6 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum." şeklinde konuştu.

Şanlı, hastalığı nedeniyle birçok sıkıntıyla karşılaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Günlük işlerimi yapamıyorum. Buna da çok üzülüyorum, hayatımı çok etkiliyor. Önceden duramazdım, sürekli bir şeyler yapmak isterdim ama şimdi hiçbir şey yapamıyorum. İyileşmem için beyin pili takılması gerekiyor. Tedavi olmak ve bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Pil takma zamanı geldi çünkü iki elim de tutmuyor. 5-6 sene geçtikten sonra pil takılması gerekiyormuş. Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesini aradım, kısıtlama sürecinden sonra yardımcı olacaklarını söylediler. Araştırmalarıma göre ameliyatın masrafı yok, devlet bunu karşılıyormuş. Zaten tedavisi olan bir hastalık."

Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bu ameliyat için başarılı olduğunu öğrendiğini aktaran Şanlı, yetkililerden bu konuda yardım beklediğini belirterek, "Bunun sıkıntısını çeken bilir. Gece gündüz ağlıyorum çünkü elimden başka bir şey gelmiyor. Tezgahım orada halen bekliyor. İyileşirsem, ellerim çalışırsa, yine işimi yapmaya devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder