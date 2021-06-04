Son dakika haberi | Park edilmek istenen tırdan düşerek hastanelik oldu
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Son dakika haberi | Park edilmek istenen tırdan düşerek hastanelik oldu

Son dakika haberi | Park edilmek istenen tırdan düşerek hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Samsun'da bir kişi, park edilmek istenilen tırdan düşerek hastanelik oldu.

Samsun'da bir kişi, park edilmek istenilen tırdan düşerek hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 33 ACV 955 plakalı tırın çekicisinde yolcu olarak bulunan Ali K. tırın park edildiği sırada düştü. Yaralanan Ali K. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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