Son dakika... Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ertelendi
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Son dakika... Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ertelendi

Son dakika... Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael'in yargılandığı dava eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael'in yargılandığı dava eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Palu ailesi ve ailenin eniştesi Tuncer Ustael'e çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu nedenle 'Usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım'da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kayıp Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya'nın Ferizli İlçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise bugün Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya başka suçtan tutuklu bulunan Tahnal'ın teyzesi Emine Ustael, anneannesi Hava ve teyzesi Ayşe Palu teknik sorun sebebiyle katılamazken başka suçtan tutuklu sanık Tuncer Ustael, tutuklu bulunduğu cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Davaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 19 Ekim 2021 tarihine erteledi.

(Orkun Kaya/İHA)

Son dakika... Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ertelendi
Son dakika... Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ertelendi
Son dakika... Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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