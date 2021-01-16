Son dakika haberi | Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)
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Son dakika haberi | Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)

16.01.2021 14:08 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:13
Son dakika haberi | Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)

Gelen son dakika haberine göre TÖREN DÜZENLENDİOrdu'da kazada hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Numan Kalem için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Ordu'da kazada hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Numan Kalem için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene polisin annesi Şengül, babası Şaban Kalem, akrabaları ve silah arkadaşlarının yanı sıra, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile vatandaşlar katıldı. Törende taziyeleri kabul eden aile, gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından polis memuru Numan Kalem, toprağa verilmek üzere Çatalpınar ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'ne götürüldü.

Öte yandan Numan Kalem'in, 3 ay önce kaza yaptığı aracıyla Van'a geçici göreve giderken arkadaşlarıyla birlikte çektiği videosu da ortaya çıktı.

Ahmet BAYRAK/ORDU,


Son dakika haberi | Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberi | Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberi | Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberi | Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberi | Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberi | Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberi | Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

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