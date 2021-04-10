Son dakika haberi | Oyuncu Mehtap Ar, hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Oyuncu Mehtap Ar, hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... - Oyuncu Mehtap Ar, hayatını kaybetti Usta oyuncu Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Mehtap Ar bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi
Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi

- Oyuncu Mehtap Ar, hayatını kaybetti

İSTANBUL - Usta oyuncu Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Mehtap Ar bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar'ın bir süredir hastanede akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Ar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika haberi | Oyuncu Mehtap Ar, hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Oyuncu Mehtap Ar, hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Oyuncu Mehtap Ar, hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Oyuncu Mehtap Ar, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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