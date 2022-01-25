Son dakika haberi... Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni

Son dakika haberi... Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MERSİN'de tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen oyuncu Ayberk Pekcan, son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen oyuncu Ayberk Pekcan, son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı.

Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan, ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Mersin'de özel bir hastanede tedavi gören Pekcan, dün öğleden sonra hayatını kaybetti.Pekcan için bugün Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Pekcan'ın ailesi, yakınları, Vali Ali İhsan Su, ilçe belediyeleri başkanları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Törenin ardından Pekcan'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defin için alkışlarla uğurlandı.


Son dakika haberi... Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni

Son dakika haberi... Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni

Son dakika haberi... Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni

Son dakika haberi... Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni

Son dakika haberi... Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni

Son dakika haberi... Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni

Son dakika haberi... Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri

Ayberk Pekcan, Kanser, Cenaze, Mersin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title