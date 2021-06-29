Son dakika haberi: Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi: Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksi içinde sıkışarak yaralanan yaralı yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

- Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksi içinde sıkışarak yaralanan yaralı yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Yeliz ve Saylan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki Nissan marka 41 AFA 883 cip ile 41 T 0024 Renault marka ticari taksi, iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari takside yolcu olarak bulunan M.Ö., araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu M.Ö., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa alındı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi: Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi: Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi: Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi: Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huriye Ferah Vanlı

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