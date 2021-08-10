Son dakika haberi... Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi... Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Tokat'ta bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

TOKAT - Tokat'ta bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesinde park halindeki bir otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu araç sahibine bildirdi. Otomobilin kaputunu açarak kediyi kurtarmaya çalışan Süleyman Kaya başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ihbar üzerine aracın motor kısmında sıkışan kediye müdahale etti. Ekiplerin kısa süreli çalışması ile kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Yavru kedi tedavisi yapılmak üzere Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürüldü.

Son dakika haberi... Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata

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