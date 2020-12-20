Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı
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Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı

20.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:16

Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı Adana'da husumetli oldukları kişinin evine tabancayla ateş edip bir kişinin yaralanmasına neden olan, daha sonra da otomobil çalarak kaçtıktan sonra polise yakalanan iki zanlı tutuklandı Suçlamaları kabul etmeyen zanlıların sokağa çıkma...

Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı

Adana'da husumetli oldukları kişinin evine tabancayla ateş edip bir kişinin yaralanmasına neden olan, daha sonra da otomobil çalarak kaçtıktan sonra polise yakalanan iki zanlı tutuklandı

Suçlamaları kabul etmeyen zanlıların sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktıklarını, bu nedenle otomobili çalıp polisten kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi

ADANA - Adana'da husumetli oldukları kişinin evine tabancayla ateş edip bir kişinin yaralanmasına neden olan, daha sonra da otomobil çalarak kaçtıktan sonra polise yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Olay, 16 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koca Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akgün'ün husumetlisi olduğu öne sürülen Yusuf A. ile Şaban A., Akgün'ün evinin önüne gitti. Bir süre sözlü bir şekilde tartışan iki grup, birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Yaşanan silahlı kavgada, o sırada yoldan geçen Gökhan Y., kolundan yaralandı. Yusuf A. ile Şaban A. olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Gökhan Y. de otomobiliyle hastaneye gitti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin, kontağı üzerinde unutulan bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığını belirledi. Plakası belirlenen otomobilin peşine düşen polis, olay yerine yakın bir yerde aracı terk edilmiş halde buldu. Bölgedeki araştırmasını derinleştiren ekipler, şüpheliler Yusuf A. ile Şaban A.'yı, Bahar Caddesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde, "Sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Polisin geldiğini görünce, ceza yememek için kaçtık. Yol kenarında kapısı açık bir otomobil vardı. Polis görmesin diye içine bindik. Kontak anahtarının üzerinde olduğunu görünce, araçla kaçtık" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A. ile Şaban A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı
Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı
Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı
Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı
Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı
Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı
Otomobil çalıp kaçan iki saldırgan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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