Son dakika haberi: Osmaniye'de otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı
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Son dakika haberi: Osmaniye'de otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

Son dakika haberi: Osmaniye'de otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Solak idaresindeki 01 D 7388 plakalı otomobil, Söğütlüdere köyünde yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü Solak ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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