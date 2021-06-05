Son dakika haberi: Osmaniye'de otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı
Son dakika habere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özkan Solak idaresindeki 01 D 7388 plakalı otomobil, Söğütlüdere köyünde yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü Solak ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat