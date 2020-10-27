Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

27.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:14

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde makilik yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde makilik yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Mehmetli Beldesi'nde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Vatandaşların, ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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