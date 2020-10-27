Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde makilik yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde makilik yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Mehmetli Beldesi'nde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Vatandaşların, ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat