Son dakika haberi | Osmaniye'de KPSS'ye girecekleri okula polis yetiştirdi
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Son dakika haberi | Osmaniye'de KPSS'ye girecekleri okula polis yetiştirdi

Son dakika haberi | Osmaniye'de KPSS'ye girecekleri okula polis yetiştirdi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika haber: OSMANİYE'de kimliği yerine sürücü belgesini yanına alan ve giriş evrakını kaybetmesi nedeniyle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu.

OSMANİYE'de kimliği yerine sürücü belgesini yanına alan ve giriş evrakını kaybetmesi nedeniyle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu.

Polis ekipleri, 2021 KPSS Alan Bilgisi Sınavları'na geç kalan adayları yetiştirmek için seferber oldu.

Adaylardan Gizem Çapar (19), yanlışlıkla kimliği yerine sürücü belgesini yanına alıp sınav merkezine gitti. Girişte durumu fark eden aday, polis memurlarından yardım istedi. Ekipler, Çapar'ı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine ulaştırarak kimliğini alıp tekrar sınav yeri olan Rahime Hatun Mahallesi Şehit Ali Alkan Cebeli Bereket Ortaokulu'na götürdü.Diğer yandan sınav giriş evrakını kaybettiğini söyleyen Pelin Üstüner (20) de polis merkezinden yardım istedi. Ekipler, sınav giriş belgesi temin edilen aday Pelin Üstüner'i sınav yeri olan adil Karagöz Anadolu Lisesi'ne ulaştırılarak zamanında sınava girmesini sağladı.

Her iki aday da, yardımları için polise teşekkür etti.

 


Son dakika haberi | Osmaniye'de KPSS'ye girecekleri okula polis yetiştirdi
Son dakika haberi | Osmaniye'de KPSS'ye girecekleri okula polis yetiştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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