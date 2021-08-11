Son dakika haberi: Osmaniye'de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

Son dakika haberi: Osmaniye'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. 2 aylık süren çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında kendi eşlerini pazarlayan 2 şahıs ile kendisini ve bulduğu kadınları pazarlayan 1 kadın olmak üzere toplamda 6 şahıs, 1'i Ukraynalı olmak üzere fuhşa sürüklenen 6 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Aralarında 18 yaşından küçük şahısların da bulunduğu kadınlarla para karşılığı ilişkiye giren toplamda 281 tanığın da ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıstan İ.G., U.G. ve H.S. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.A., M.K. ve Z.Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı