Son dakika haberi | Osmaniye'de belediye binasına düzenlenen silahlı saldırının 5 şüphelisi yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Şubat 2022 saat 20.00'de Rahimi Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir araçtan Osmaniye Belediye binasına karşı silahla ateş edilmesi olayı gerçekleştirildiğini, olay sonrası Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını belirtti.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen 5 şüphelinin yakalandığını kaydeden Tekne, açıklamasında şunları aktardı:

"Soruşturma kapsamında, ilimiz Karaçay mesire alanında alkol alıp, bir araç ile il merkezine gelerek belediye binasına yönelik ateş açtığı anlaşılan ve olayın faili olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmış ve olayda kullanılan suç aleti tabanca ele geçirilmiştir. Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda olay yeri güzergahındaki KGYS ve diğer güvenlik kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmekte olup olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir."