Son dakika haberi... Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya: "(Orman yangınları) 146'sı kontrol altına alındı, 3 ilde 8 yangın devam ediyor"
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Son dakika haberi... Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya: "(Orman yangınları) 146'sı kontrol altına alındı, 3 ilde 8 yangın devam ediyor"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın açıklaması ANKARA - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın açıklaması ANKARA - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya: '(Orman yangınları) 146'sı kontrol altına alındı, 3 ilde 8 yangın devam ediyor'
Son dakika haberi... Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya: '(Orman yangınları) 146'sı kontrol altına alındı, 3 ilde 8 yangın devam ediyor'
Son dakika haberi... Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya: '(Orman yangınları) 146'sı kontrol altına alındı, 3 ilde 8 yangın devam ediyor'
Son dakika haberi... Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya: '(Orman yangınları) 146'sı kontrol altına alındı, 3 ilde 8 yangın devam ediyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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Son dakika haberi... Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya: "(Orman yangınları) 146'sı kontrol altına alındı, 3 ilde 8 yangın devam ediyor" - Haberler
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