Son dakika haberi... Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya: "(Orman yangınları) 146'sı kontrol altına alındı, 3 ilde 8 yangın devam ediyor"
Son dakika gelişmesine göre Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın açıklaması ANKARA - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu.
Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın açıklaması ANKARA - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı