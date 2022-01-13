Son dakika haberi: Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi
Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, İkizce ilçesinde toprağa verildi.
İKİZCE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, İkizce ilçesinde toprağa verildi.
Emre Zompur'un cenazesi, Ünye'deki özel hastanenin morgundan alınarak İkizce ilçesi Devecik Mahallesi Yenice mevkisindeki baba evine getirildi.
Burada alınan helalliğin ardından Zompur için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi.
20 yaşındaki Zompur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Emre Zompur'un askere gitmek üzere hazırlandığı öğrenildi.
Emre Zompur (20) yönetimindeki 45 UE 497 plakalı otomobil, İkizce mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarpmış, çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan sürücü Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarılarak hastaneye sevk edilmişti. Zompur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri