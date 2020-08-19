Son dakika haberi | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, kazada yaralandı (2) Son dakika haberine göre ANKARA'YA SEVK EDİLDİKırıkkale'de meydana gelen kazada yaralanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kazanın ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Kırıkkale'de meydana gelen kazada yaralanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kazanın ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre müşahede altında tutulan Güler'in ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi. Güler, beraberinde şoförü Alparslan Dinç ile birlikte Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi. Güler ve şoförü Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.

Kaynak: DHA