Son dakika haberi! Opr. Dr. Yusuf Aşık Özel İmperial Hastanesi'nde Son dakika gelişmesine göre Özel İmperial Hastanesi önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Özel İmperial Hastanesi önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Güçlü ve kaliteli hekim kadrosuna sahip olan Özel İmperial Hastanesi ortopedi ve travmatoloji branşının güçlü isimlerinden Opr. Dr. Yusuf Aşık'ı kadrosuna dahil etti.

Özellikle yaptığı sıra dışı ameliyatlarla alanında en çok tercih edilen doktorlar arasında gösterilen Aşık, doktorluğunun yanı sıra çeşitli hastanelerde başhekimlik görevinde de bulunmuştu.

1986 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Opr. Dr. Yusuf Aşık, 1994 yılında S.B. Ankara Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı'nı tamamladı. Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde ve çeşitli özel hastanelerde başhekimlik görevlerinde de bulunan Opr. Dr. Yusuf Aşık Ortopedi ve Travmatoloji, Artroplasti, Skolyoz ve Vertebra cerrahisi alanlarında uzmanlığı bulunuyor.

Aşık, yeni görevinde Özel İmperial Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. - TRABZON

Kaynak: İHA