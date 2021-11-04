Son dakika haberi: Öldürülen anne ve kızı toprağa veril - Haberler
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Son dakika haberi: Öldürülen anne ve kızı toprağa veril

AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla öldürülen kadın ve kızının cenazeleri defnedildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla öldürülen kadın ve kızının cenazeleri defnedildi.

Huriye Şentürk (71) ile kızı Sevda Şentürk'ün (49) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki morgdan alınan cenazeleri, Yamalak Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namaz sırasında anne ve kızın yakınları, gözyaşı döktü.

Namazın ardından cenazeler mahalle mezarlığına defnedildi.

Yamalak Mahallesi'nde Hüseyin Şentürk (71), 2 Kasım'da ayrı yaşadığı eşini ve kızını tabancayla öldürmüş, aynı tabancayla intihar etmişti.

Son dakika haberi: Öldürülen anne ve kızı toprağa veril

Son dakika haberi: Öldürülen anne ve kızı toprağa veril

Son dakika haberi: Öldürülen anne ve kızı toprağa veril

AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri
ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ

ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ
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