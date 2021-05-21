Son dakika haberi... Okuldaki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı
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Son dakika haberi... Okuldaki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Okuldaki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir okuldan yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi önce güvenlik kameralarına ardından da polise yakalandı.

Okuldaki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir okuldan yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi önce güvenlik kameralarına ardından da polise yakalandı.

Çorlu'da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan 1 Kasım İlkokulu'nda okula ait elektronik cihazlar ve okul içerisindeki muslukların çalındığını fark eden okul yöneticileri durumu polise bildirdi.

Olayın bildirilmesi ile harekete geçen ve hırsızlık olayının yaşandığı okulda incelemelerde bulunan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okula ait güvenlik kameralarının tüm görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik kaydı tek tek titizlikle inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin S.O.T. adlı kişi olduğunu belirledi.

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli okuldan çaldığı malzemeleri doldurduğu çuvalla okulun bahçe duvarından atlayarak olay yerinden uzaklaşırken görülüyor.

Görüntülerden yola çıkan polis hırsızlık olayının şüphelisi S.O.T.'nin sakladığı adresi belirleyerek şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi... Okuldaki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberi... Okuldaki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberi... Okuldaki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin

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