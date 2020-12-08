Son dakika haberi... Okan Kurt Survivor'a mı gidecek
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Son dakika haberi... Okan Kurt Survivor'a mı gidecek

08.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:01
Son dakika haberi... Okan Kurt Survivor'a mı gidecek

Survivor 2021 kadrosun şekillenmeye başladı.

Survivor 2021 kadrosun şekillenmeye başladı. Oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek üçüncü kişinin Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt'un henüz kararını vermediği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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