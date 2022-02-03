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Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Orhangazi'de dün akşam evde oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Halil Uysal (65) son yolculuğuna uğurlandı.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Orhangazi'de dün akşam evde oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Halil Uysal (65) son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi'de Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Uysal Apartmanında oğlu Muhammet Cem Uysal tarafından 7 bıçak darbesi ile öldürülen Halil Uysal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Orhangazi'ye getirildi. Halil Uysal Muradiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, olay gecesi evde olan ve evden kaçarak kendisini kurtaran anne Mürvet Uysal ile birlikte yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Oğlu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bursa Adli Tıp Kurumu, Cumhuriyet Caddesi, Halil Uysal, Orhangazi, 3. Sayfa, Haber

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