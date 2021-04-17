Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Karaman'da odunlukta çıkan yangın, mahalleliyi sokağa dökerken, alevler bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü.

Karaman'da odunlukta çıkan yangın, mahalleliyi sokağa dökerken, alevler bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle, 383 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin odunluk kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, odunluktan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevre güvenliği alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu odunluğun bitişiğindeki eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye yangının odunlukta bulunan kalorifer kazanından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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