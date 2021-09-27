Son dakika haberi... NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi
Son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in açıklaması TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması
NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi.