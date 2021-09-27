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Son dakika haberi... NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in açıklaması TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması

NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika haberi... NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi

Son dakika haberi... NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi

Son dakika haberi... NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi

Son dakika haberi... NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile ortak basın toplantısı düzenledi - Haberler
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