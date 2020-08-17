Son dakika haberi | Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den yangın açıklaması "Kimse imara açılır diye umutlanmasın" Son dakika haberleri: Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den yangın açıklaması "Kimse imara açılır diye umutlanmasın" Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: "1 metrekaresi dahi imara açılmayacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den yangın açıklaması "Kimse imara açılır diye umutlanmasın"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: "1 metrekaresi dahi imara açılmayacak. Yeniden yeşillendirip orman vasfına kavuşturacağız"

BURSA - Bursa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yanan alanların hiç bir şekilde imara açılmayacağını söyledi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Denizci ve Dağyenice Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangına havadan 5 helikopter, karadan ise 30'dan fazla ekip müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle Dağyenice Göleti'ne ilerleyen alevlere Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler de müdahalesini sürdürüyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yangının başlamasıyla derhal buraya ekiplerimizi sevk ettik. Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün ekipleriyle yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızda kendi tankerleriyle müdahale ediyorlar. Yerleşim alanlarına gelmemesi için onlarda bizlere yardımcı oluyor. Yerleşim alanında şu an bir tehdit yok. 5 helikopter havada söndürme çalışmasına destek veriyor. Eğer bizim yeşil ormanlarımızı yakmaya teşebbüs eden var ise onları lanetliyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olmalılar, sıcaklığın ve rüzgarın arttığı günlerde bir kıvılcım bile büyük alanların yok olmasına sebep olabilir" dedi.

Nilüfer ilçesinin en güzel alanlarından bir yeri hiç bir şekilde imara açmayacaklarını belirten Erdem, "Ormanla birlikte yeniden yeşillendirme çalışmalarını yapacağız. Kimse burada her hangi bir imar olabileceği ile ilgili umuda kapılmasın. Biz burada olduğumuz sürece burada 1 metrekare dahi alan imara açılacak yer yok. Bu alanları yeniden yeşillendirip orman vasfına kavuşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA