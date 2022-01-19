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Tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

Tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de 26 yaşındaki bir kişi pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

BOR, NİĞDE (İHA) - Niğde'de 26 yaşındaki bir kişi pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Bor ilçesi Kızılca köyünde yaşayan Ömür Özdamar'ın evine gelmemesinden şüphelenen ailesi, oğullarını kendilerine ait evinin kenarında yerde hareketsiz şekilde buldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdamar'ın pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özdamar'ı aralarında husumet bulunan T.K.'nin öldürdüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kızılca, Niğde, Bor, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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