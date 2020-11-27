Son dakika haberi: NEW JERSEY - Koronavirüse rağmen "Kara Cuma" yoğunluğu

Son dakika gündem haberi... Ülkede her yıl 1 Kasım'da başlayan, kasım ayının 4'üncü perşembesi "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma (Black Friday)", bu sene de yoğun ilgiyle karşılanıyor.