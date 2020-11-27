Son dakika haberi: NEW JERSEY - Koronavirüse rağmen "Kara Cuma" yoğunluğu
27.11.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:26
Son dakika gündem haberi... Ülkede her yıl 1 Kasım'da başlayan, kasım ayının 4'üncü perşembesi "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma (Black Friday)", bu sene de yoğun ilgiyle karşılanıyor.
Ülkede her yıl 1 Kasım'da başlayan, kasım ayının 4'üncü perşembesi "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma (Black Friday)", bu sene de yoğun ilgiyle karşılanıyor. ABDliler, koronavirüs önlemlerine rağmen, market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol