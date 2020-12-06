Son dakika haberi! Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi! Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

06.12.2020 22:18 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:22
Son dakika haberi! Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde düdüklü tencereye sıkışan Y.Ö. (1) isimli erkek bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde düdüklü tencereye sıkışan Y.Ö. (1) isimli erkek bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Anne Z.Ö. akşam saatlerinde mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö. yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı. Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö.'nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı. Y.Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkaramayı başaramayan baba E.Ö., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.'yü kurtardı. Y.Ö.'nün ailesi yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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