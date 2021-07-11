Son dakika haberi | Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi

Son dakika haberi | Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğunca Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde, farkındalık oluşturmak amacıyla "temizlik" konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğunca Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde, farkındalık oluşturmak amacıyla "temizlik" konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Yaban hayvanlarının korunmasına ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, belediye bünyesindeki çeşitli kurslarda eğitim gören 150 kadın katıldı.

Sahildeki çöpleri toplayan kadınlar, müzik eşliğinde halay çekti. Kadınlar, daha sonra Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğunun "temizlik" konulu oyununu izledi.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, gazetecilere, Nemrut Krater Gölü'nün korunması için farkındalık çalışması yürüttüklerini söyledi.

Etkinliğe katılan kadınların birçoğunun Nemrut'u ilk kez gördüğünü anlatan Dayan, "Belediye bünyesinde açılan 40'a yakın el sanatları kursuna katılan kadınlarımız, salgın nedeniyle evlerinden çıkamıyorlardı. Bu etkinliğin düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe katılan Kübra Kınay ise Bitlis'te yaşadığını ve ilk kez Nemrut Krater Gölü'ne geldiğini belirterek, "Görülmesi gereken çok güzel bir yer. Herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Son dakika haberi | Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi
Son dakika haberi | Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi
Son dakika haberi | Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi
Son dakika haberi | Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 12:45:49. #1.15#

title