Son dakika haberi: Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, "Heimlich manevrası"yla kurtarıldı

Son dakika gündem haberi... Kars'ta cağ kebap salonunda ailesiyle yemek yerken nefes borusuna işletme sahibi Fatih Konak, iş yerinde ailesiyle yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan çocuğu Heimlich Manevrasıyla kurtardı.

Kars'ta cağ kebap salonunda ailesiyle yemek yerken nefes borusuna işletme sahibi Fatih Konak, iş yerinde ailesiyle yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan çocuğu Heimlich Manevrasıyla kurtardı.

Faikbey Caddesinde cağ kebap salonuna bir aile yemek yerken çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı. Aniden fenalaşan çocuğun ailesi panikledi. Bunun üzerine işletme sahibi Konak, hemen çocuğa müdahale etti.

Aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde Heimlich Manevrasını öğrenen Konak, çocuğun nefes borusuna kaçan yemeği çıkarttı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İşletme sahibi Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile yemek yerken çocuğun boğazına et parçası kaçtığını anlatarak, "İlk yardım müdahalesinde bulunduk, çok şükür çocuğa birşey olmadı. Bütün işletmeler ilk yardım müdahalesine önem göstermeli bu tür şeylere önem verilmedi. İlk yardım her zaman hayat kurtarır kendimiz gördük ve yaşadık." dedi.

Görüntü Cüneyt Çelik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik