Son dakika haberi: Narkotik polisinden uyuşturucu ve kaçak makaron operasyonu
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Son dakika haberi: Narkotik polisinden uyuşturucu ve kaçak makaron operasyonu

Son dakika haberi: Narkotik polisinden uyuşturucu ve kaçak makaron operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ile birlikte boş ve doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ile birlikte boş ve doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler Mahallesi'nde yapıldı. Takibe aldıkları bir aracı durduran ve araç sahibinin iş yerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, iki fişek halinde toplam 1,15 gram uyuşturucu metamfetamin, 1 adet uyuşturucu ecstasy hap, 9 adet sentetik ecza hapı, 3 bin 700 adet içi doldurulmuş TAPDK bandrolü bulunmayan makaron, bin 400 adet TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaron, 17 adet TAPDK bandrolü bulunmayan poşet içerisinde nargile tütünü,

11 adet TAPDK bandrolü bulunmayan poşet içerisinde kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonun ardından N.A. (38) isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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