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Son dakika haberi! Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın acı günü

AA / Adem Koçak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın acı günü

Gelen son dakika haberine göre Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın 67 yaşında vefat eden annesi Nebahat Arıbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

AKSARAY (AA) - Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın 67 yaşında vefat eden annesi Nebahat Arıbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesinde dün yaşamını yitiren Arıbaş için Somuncu Baba Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Arıbaş ve diğer aile yakınları, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Arıbaş'ın cenazesi, Somuncu Baba Ervah Kabristanlığına defnedildi.

Törene, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Son dakika haberi! Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın acı günü

Son dakika haberi! Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın acı günü

Son dakika haberi! Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın acı günü

AA / Adem Koçak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi! Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın acı günü - Haberler
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