ARPAÇAY, KARS (İHA) - Muhsin Abiden Karslı çocuklara oyuncak

Muhsin Şaşmaz köy köy gezerek çocukların yüzünü güldürüyor

KARS - Çocukken maddi durumları iyi olmadığı için oyuncak ile hiç oynamadan büyüyen 'Muhsin abi', çocukları oyuncaksız bırakmıyor.

İş insanı Muhsin Şaşmaz, geleceğin teminatı olan çocukların yüzü gülsün diye, herkese örnek olacak bir projeye imza attı. Bundan 46 yıl önce çocukken köyünde hiç oyuncağı olmadığı için karpuz kabuklarından oyuncak tasarlayan Şaşmaz, şimdilerde köy köy gezerek çocuklara oyuncak dağıtıyor.

"Oyuncaklar Muhsin abiden" diyen ve "Çocuklar gülerse dünya güler" sloganı ile yola çıkan Muhsin Şaşmaz bu seferki durağı Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyü oldu.

Karakale köyüne Dünya Karapapak Türkleri Birliği Genel Başkanı Erkan Koçali ile birlikte genel Şaşmaz, çocuklara oyuncak dağıttı. Çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Karakale köyünde çocuklarla bir süre sohbet eden İş insanı Muhsin Şaşmaz, "Hedefimiz bin köy, 100 bin çocuk demiştik. Hedefimize ulaşmak için tabi ki köy köy dolaşıyoruz. Bugünde buradaki çocukların bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek istedik. Başkanımla birlikte çocukların hediyelerini takdim ettik" dedi.

"Çocuklar biriktirdim yüreğimde"

Şaşmaz, "Geleceğimiz olan çocuklara bizim borcumuz diye düşünüyorum ben bunu, çocuklarımıza yatırım yapmalıyız diye düşünüyorum. Bizim elimizden gelen de bu, projemiz adı zaten 'Oyuncaklar Muhsin abiden', 'Çocuklar gülerse dünya güler.' Çocukları güldürmeye çalışıyoruz. Her zaman dediğim gibi parasını vermeyen çocuklarda düdük çalabilsinler. Ben onu istiyorum. Çünkü onlar çocuk, iylik bulaşıcıdır. 81 ilde 81 Muhsin abi istiyoruz ki, ülkemizdeki bütün çocukların yüzü gülsün. Onların gönlüne girelim. Onlara iyiliği bulaştıralım, aşılayalım. Son olarak şunu demek istiyorum. Gösterecek eşyalarım yok benim, anlatacak hikayelerim var. Onun için çocuklar biriktirdim yüreğimde" diye konuştu.

Karakale köyünde oyuncaklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, Şaşmaz köylülerle birlikte topaç çevirdi. Şaşmaz ve beraberindekiler daha sonra Karakale köyünden ayrıldı.