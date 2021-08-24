Son dakika haberi | Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü Asırlık kayalar havadan görüntülendi Muğla'da meydana gelen ve 2 haftaya aşkın süre devam eden yangınlar Gökbel Vadisi'nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü

Asırlık kayalar havadan görüntülendi

MUĞLA - Muğla'da meydana gelen ve 2 haftaya aşkın süre devam eden yangınlar Gökbel Vadisi'nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi.

Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar meydana gelen orman yangınlarında hasar almadan kurtuldu. Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Son dakika haberi | Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü
Son dakika haberi | Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü
Son dakika haberi | Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü
Son dakika haberi | Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Serdar Ortaç Burak Özçivit Burcu Biricik
Spor Muslera Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:49:38. #1.16#

title