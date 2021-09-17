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Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde EYP patlaması sonucu ağır yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Ümit Solak'ın tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını tam gaz sürdürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinden kahreden haber geldi. Bakanlık, bölgede hain terör örgütü tarafından gömülen EYP'nin patlaması sonrasında yaralanan kahraman Mehmetçiğimizin şehit düştüğünü belirtti.

"AZİZ ŞEHİDİMİZE RAHMET DİLERİZ"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, P. Uzm. Çvş. Ümit Solak EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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