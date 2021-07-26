Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu
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Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu

Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADANA'da, otomobilin kamerasına yansıyan kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Sezik (30) hayati tehlikeyi atlattı.

ADANA'da, otomobilin kamerasına yansıyan kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Sezik (30) hayati tehlikeyi atlattı. Asli kusurlu olduğu belirtilen serbest bırakılan otomobil sürücüsü Serdar Demiryürek, motosikleti gördüğü anda frene basmasına rağmen kazayı engelleyemediğini söyledi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Yumurtalık-Ceyhan kara yolunda meydana geldi. Serdar Demiryürek yönetimindeki 01 DSD 29 plakalı otomobil, sol şeritte, aynı istikamette seyreden ve kask takmayan ehliyetsiz Umut Sezik yönetimindeki 01 L 0863 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Umut Sezik, metrelerce yükselip, başını asfalt zemine çarptı, yanındaki yolcu Berat Coşgun da düşerek sürüklendi.

Serdar Demiryürek'in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Umut Sezik ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Sezik'in hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Kolu kırılan arkadaşı Berat Coşgun ise tedavisinin ardından taburcu edildi.'BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI'

Otomobilin kamerasına yansıyan kazadan sonra, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Serdar Demiryürek'in asli kusurlu olduğu, sol şeritte giden motosiklet sürücüsü Umut Sezik'in de tali kusurlu olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakılan Serdar Demiryürek'in ifadesinde, sol şeritte ilerlediğini belirterek, "Aniden önüme çıktılar. Gördüğüm anda frene bastım ama kazayı engelleyemedim" dediği belirtildi.


Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu
Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu
Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu
Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu
Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu
Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu
Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu
Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu
Son dakika haberi | Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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