Son dakika haberi | Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor
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Son dakika haberi | Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor

Son dakika haberi | Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İZMİR Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, 1 yıl 3 aylık zaman diliminde, yurt genelinde 230, İzmir'de 40 motosikletli kuryenin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İZMİR Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, 1 yıl 3 aylık zaman diliminde, yurt genelinde 230, İzmir'de 40 motosikletli kuryenin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Akgül, "Şimdiye kadar İzmir'de koronavirüs yüzünden vefat eden arkadaşımız yok ancak kazalar can alıyor. Yalnızca son 1 hafta içinde 3 arkadaşımız kazada hayatını kaybetti" dedi.

Pandemi döneminde online alışverişin yoğunluk kazanmasıyla motosikletli kuryelere artan talep, kazaların da çoğalmasını beraberinde getirdi. Motosikletli kuryeler, hızla çoğalırken, kaza haberleri de art arda geldi. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Akgül, pandemiye yönelik tedbirlerin alındığı 1 yıl 3 aylık zaman diliminde, yurt genelinde 230, İzmir'de 40 motosikletli kuryenin trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çok sık kaza haberlerinin alındığını belirten Akgül, "Şimdiye kadar İzmir'de koronavirüs yüzünden vefat eden arkadaşımız yok. Yurt genelinde olduğu gibi maalesef İzmir'de de çok sık kaza haberi alıyoruz. Son 1 hafta içinde 3 arkadaşımız kazada hayatını kaybetti. Bu 3 kişi de dikkatsizlik nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Bunun sebebi ise motosikletli kuryeliğe yönelik yeterli eğitim verilmemesidir" dedi.

'İŞTEN ÇIKARILMA KORKUSUYLA KURALSIZLIĞA İTİLİYORLAR'Her motosikletli kuryenin eğitim alması gerektiğinin altını çizen Akgün, "Ölüm riskini ortadan kaldırmak için düşme anında nasıl düşülmesi gerektiğinin bile teknikleri var. Motorlu kurye arkadaşlarımızın çalışma saatleri oldukça uzun olduğu için uykusuz kaldıkları halde göreve devam ediyorlar bu durum da kazaları beraberinde getiriyor. Özellikle ticari taksi ve dolmuş kullananların dikkatli olması gerekiyor. Biz motorlu kuryelere daha fazla hassasiyet göstermeliler. Pek çok kişi hala bizi trafikte taşıttan saymıyor. Ayrıca firmaların 'süre' ve 'hızlı servis' konusundaki baskısı kaldırılmalı. Online yemek siparişlerinde arkadaşlarımız işten çıkarılma korkusuyla hızlı olmak adına kuralsızlığa itiliyor" diye konuştu.

İzmir Motosikletli Kuryeler Dernek Başkan Yardımcısı Uğurcan Güncü ise "Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün kaza geçirdim. Paket esnasında normal hızda seyrederken önümdeki araç kapısını bir anda açınca ben yaralandım ve sol bacağım alçıya alındı. Kısıtlamanın olduğu günler insanlar yolların boş olduğunu düşünerek dikkatsiz araç kullanıyorlar. Kısıtlama günlerinde bizim de tam tersine işlerimiz çok yoğun oluyor ve sürekli trafikte oluyoruz. Yaralanma ve ölüm oranları oldukça çoğaldı. Bizler motor üstündeki insanlarız ve kaporta biziz. Tüm sürücülerimizin daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi. 


Son dakika haberi | Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor
Son dakika haberi | Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor
Son dakika haberi | Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor
Son dakika haberi | Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor
Son dakika haberi | Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
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