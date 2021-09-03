Son dakika haberi: Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı
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Son dakika haberi: Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı

Son dakika haberi: Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu kamerası kayıtları izlenerek çözülürken, olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu kamerası kayıtları izlenerek çözülürken, olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları mevkiinde meydana gelen olaylarda, bir motosiklet ile bir başka motosikletin parçalarının çalınması ihbarı üzerine harekete geçen Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaklaşık 8 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelilerin Ş.C.A. ile A.Ö. olduğunu tespit etti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla çaldıkları motosiklet ve motosiklet parçaları ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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